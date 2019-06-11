巷口縮減居民出入難 盧秀燕以公共利益協調地主

（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市福貴路38巷因地主討地，巷口路幅縮減，影響居民出入、消防安全，市長盧秀燕表示，地主與當地住戶法律訴訟市府無權介入，市府會以公眾利益積極協調。

潭子區福貴路38巷部分土地為私人土地，地主向法院提出訴訟要求還返土地，法院判決地主勝訴，106年經台中地方法院民事執行處強制執行拆路返還地主，目前僅2.5米寬道路做出入使用。

巷內的福貴社區目前住有200多位居民，因路幅狹窄出入困難，救護車、消防車無法進入，日前一位老翁心肌梗塞發作，即因此延誤就醫而去世。

台中市議員徐瑄灃今天在台中市議會市政總質詢表示，福貴社區聯外道路受阻難以通行，希望市府提供短期避險方式。

盧秀燕表示，地主與當地住戶法律訴訟市府無權介入，但市府仍將以公眾利益為優先協調處理，展現誠懇的態度協調地主，相信能多管齊下積極解決。

建設局長陳大田表示，2米寬道路的確會造成出入不便，更可能影響消防救災，短期將盡量協調地主，長期則朝向都市計畫變更努力，以市民公共安全為首要目標。

都發局說明，潭子區福貴路38巷坐落都市計畫農業區，按內政部規定，圍牆如以鐵絲網或竹籬建造且高度在1.5公尺以下者，准免予請領執照，目前該地主設置的鐵絲網高1.5公尺，因此免請領雜照。

都發局又說，但不得有妨礙都市計畫、交通、市容觀膽或違反其他有關法令規定情事，否則仍應依法取締，後續將配合豐原、潭子、大雅、神岡地區都市計畫整併後，把該巷道納入都發局今年度台中市潭子、大雅、神岡地區都市計畫通盤檢討整體規劃案內規劃檢討。（編輯：翁翠萍）1080611