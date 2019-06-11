LINE官方帳號經費 柯文哲稱向妻拿50萬支應

台北市議會11日進行市政總質詢及答覆，議員請北市府副發言人柯昱安（左）等人一起上台，詢問台北市長柯文哲（左2）LINE官方帳號重啟經費來源等問題。中央社記者謝佳璋攝 108年6月11日

（中央社記者梁珮綺台北11日電）台北市長柯文哲LINE官方帳號重啟，市議員吳世正指出，若為民間友人贊助，則不合法；柯文哲說，內部論及籌備選總統事宜，他認為不要鬧，才向妻子陳佩琪拿50萬元支應。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，柯文哲率各局處首長列席，國民黨市議員吳世正質詢時指出，柯文哲LINE官方帳號重啟時，副發言人柯昱安先指經費來源是民間友人贊助，之後才改變說法，說50萬來自陳佩琪。

吳世正認為，目前並非選舉階段，若有民間友人贊助地方首長經費，已不合法，而副發言人的言論代表市長與市府，並詢問柯文哲，「一般人會稱呼自己太太『民間友人』嗎？」認為柯市府在魚目混珠。

柯文哲表示，LINE官方帳號一個月營運費用約7萬多元，經費是他向陳佩琪討的，因當時內部論及籌備選總統事宜，他認為不要鬧，才向陳佩琪拿50萬元，再拿給市府顧問蔡壁如處理。

柯文哲說，「我跟他們說，選舉事情都不要府內處理」，重申錢都由蔡壁如處理，柯昱安可能不太清楚，而他也不曉得為何柯昱安要說經費來自民間友人。

柯昱安說，陳佩琪初始不願曝光資助者身分，基於尊重才用「民間友人」作為代稱，強調沒有魚目混珠，歡迎吳世正查金流是否違法。（編輯：張銘坤）1080611