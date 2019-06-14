林右昌廣發英雄帖 召募首任觀光及城市行銷處長

為因應整體建設及業務發展，基隆市政府整併成立「觀光及城市行銷處」，市長林右昌（圖）14日發出英雄帖召募首任處長，一起為基隆打拚。中央社記者王朝鈺攝 108年6月14日

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）基隆市政府為因應整體業務發展，整併成立「觀光及城市行銷處」，市長林右昌今天發出英雄帖召募首任處長，歡迎大家一起來為基隆打拚。

基隆市府為因應整體建設及業務發展，擬具「基隆市政府組織自治條例」函請議會審議通過，將交通旅遊處觀光業務與行政處新聞科業務結合，整併成立「觀光及城市行銷處」。

林右昌表示，首任處長徵才條件必須要有熱情、專業和創意，且要耐操耐磨具有團隊精神，無論是公務員或民間人士都歡迎應徵，若是基隆人更好，但不是基隆人也無妨，沒有任何預設立場。

林右昌說，有中央資歷能為基隆帶來更多能量，也是考慮條件之一，盼首任處長能帶來外部資源，除加速推動觀光及城市行銷工作外，更重要就是負責整合行銷基隆城市意象，為基隆各個面向帶來新的思考角度與力量。

林右昌表示，有意應徵者可於30日前，將履歷寄至keelunglinyuchang@gmail.com或郵寄到基隆市義一路1號「市長辦公室」。（編輯：李錫璋）1080614