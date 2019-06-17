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爭取中央預算 議員建議盧秀燕帶水果見閣揆

最新更新：2019/06/17 15:30

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市議員今天建議台中市長盧秀燕為了爭取中央預算，出席行政院會時要帶著水果去見行政院長蘇貞昌，盧秀燕表示，可能就是因為沒帶水果籃去，目前都還沒經費支持下來。

國民黨籍台中市議員黃健豪今天在市政總質詢時指出，2月24日盧秀燕陪同蘇貞昌及交通部長林佳龍視察74號快速道路連接國道1號工程進度，當天他在場聽到蘇貞昌分享小故事，指過去擔任縣長時，前一任縣長剛好當交通部長，於是就提著水果籃去向當時的交通部長爭取預算，後來成功爭取到經費。

黃健豪表示，全國總預算最多的地方在行政院，市長有義務幫台中市民向中央爭取更多建設及福利，就算被稱為「中央處理器」也是一種肯定。提醒盧秀燕下次去開行政院會時，記得帶水果去見蘇貞昌。

對於黃健豪的建議，盧秀燕開玩笑說，如同議員所言，可能就是因為沒帶水果籃去，目前與中央協商事項都還沒有經費支持下來。

盧秀燕表示，台中市民去年上繳所得稅額度約新台幣780億元，是上繳稅額很多的城市，中央也應該正視台中，大力補助經費，跟著台中市政府一起建設台中。（編輯：翁翠萍）1080617

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