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海岸沙流失 一見雙雕沙雕展移到社區

最新更新：2019/06/18 13:17

（中央社記者楊思瑞台南18日電）雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「一見雙雕藝術季」，今年考量馬沙溝海岸沙洲流失等問題，選擇改到社區內展出大型沙雕作品，並用被風吹離海岸的沙為素材，傳達環保的重要性。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能今天受訪表示，馬沙溝濱海遊憩區從民國96年併入管理處至今的這段時間，受人為設施、氣候變遷、海平面上升、颱風暴潮等因素影響，海岸沙洲流失速度驚人。

徐振能指出，為了保護海岸景觀及養灘，因此今年沙雕創作不再從海岸線取材，而是利用周邊的「風吹沙」當素材；並透過舉辦活動，告訴民眾環境保護的重要性。

他說，馬沙溝園區南邊堤防旁，在東北季風吹拂移動下，屯積許多從海岸上吹來的沙，甚至已蓋過防汛道路。就地取材挖掘後成為這次沙雕創作素材，活動結束將再歸還給海岸。

徐振能指出，今年的一見雙雕藝術季預定29日展開，大型沙雕作品與在趕工中。這次的馬沙溝3D彩繪村沙雕展，結合馬沙溝社區廟宇文化，推出懷舊風，共使用約150公噸的沙。在硬地上堆沙比在沙灘上困難，希望遊客觀賞時務必遵守安全警戒標示。(編輯:孫承武)1080618

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