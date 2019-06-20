花蓮聯合豐年節 邀鄉親披上情人袋

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮縣原住民族聯合豐年節活動，將於7月19至21日在花蓮縣美崙田徑場舉行。今年主題為「披上情人袋」，情人袋既是一首原民歌曲，也是阿美族傳統配掛的裝束。

阿美族的情人袋（Alufu），原本是「斜掛在身上的工作袋」，出外工作時，可以用來攜帶檳榔、菸草、打火機等隨身小物，由母親製作贈送給子女，或是由女子贈送給情人。不同的部落與家族，在織紋和裝飾上也會有些許差異，以凸顯家族的地位與織繡的技藝。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村表示，傳統情人袋，在原住民社會具重要文化意涵，為擴大推廣情人袋工藝品，增進其他族群對原住民歲時祭儀的瞭解與重視，將透過聯合豐年節3天活動，力促情人袋銷售商機。

此外「情人袋」也是今年聯合豐年節的大會舞歌曲，陳建村說，去年豐年節大會舞主題曲「搖擺那魯灣」迴響熱烈，今年搖擺風持續吹送。剛出爐的大會舞歌曲「情人袋」，是由台東知名樂團「AMIS旮亙樂團」少多宜‧篩代詞曲創作，並由Kasilaw鹹豬肉樂團團長哈尼．噶照重新編曲，曲風節奏輕快歡樂且充滿海洋風情，相信會成為今年原住民音樂的流行指標。

2019花蓮縣原住民族聯合豐年節將在7月19、20、21日連續3天於縣立美崙田徑場登場，原行處指每年聯合豐年節表演節目精采，還有大會舞千人共舞，場面盛大熱鬧，邀請民眾利用暑期來到花蓮，一起「披上情人袋」與花蓮的族人鄉親建立深厚友誼、滿滿祝福和美好回憶。（編輯：黃世雅）1080620