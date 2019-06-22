澎湖海陸淨灘 海廢垃圾量驚人近13噸

（中央社澎湖縣22日電）澎湖岸際的海漂廢棄物數量驚人，今天當地3200多名民眾總動員，頂著攝氏32度高溫在各岸際淨灘，讓美麗海灣重現潔淨迷人，短短3個小時，共清理出海漂垃圾近13噸。

澎湖縣長賴峰偉宣布「減塑」為下一階段施政重點，指示環保局今天在全縣1市5鄉，分別於馬公山水、湖西龍門、白沙後寮、西嶼池東、望安布袋港和七美等海灘岸際，率領縣府各局處主管、44個公私單位及3200多名民眾一起在烈日高溫下，進行海陸大淨灘活動。

澎湖南方四島國家公園今天也配合2019年世界海洋日，由管理站主任彭正良動員當地交通部燈塔、氣象管理、警所、岸巡安檢、衛生所及民眾，同步在望安東吉與東嶼坪等3級偏遠離島港區岸際淨灘，短短500公尺共清理出超過1噸的海漂垃圾，其中一般垃圾、漂流木計309公斤，資源回收、浮球和保麗龍等739公斤。

澎湖環保局長蔡有忠表示，今天全縣淨灘總動員，共清理出近13噸的海漂垃圾，其中資源回收有3噸、一般垃圾3.9噸、漁網具1.7噸、漂流木2.1噸、保麗龍0.8噸，清除海底垃圾與漁網約1.2噸，均由各公所與環保志工分類，並由各鄉市公所負責清運。（編輯：張雅淨）1080622