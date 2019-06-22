家長會募款紀念品分等級 更寮國小：停止勸募

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市五股更寮國小重建校舍，家長會勸募善款紀念品分等級贈送不同天燈皂，引起批評和反彈。校方今天說，虛心接受並停止勸募。教育局說，教育學生感恩不宜區分社會資源大小。

五股更寮國小校方與家長會，充實新建專科教室設備，計畫添購數位觸控螢幕、智慧型英聽數位教材等，學校家長會依勸募善款多寡，區分等級贈送造型不同的天燈皂。

新北市府教育局今天表示，新北市更寮國小整建校舍的經費有新台幣1億7000餘萬元，由工務局新建工程處代辦統一發包，以先建後拆方式整建。

教育局說，全案預計於109年8月完工。新校舍的改建將興建兩棟地上4層的教學大樓及活動中心，包含圖書館、教學專科教室共32間教室、學生專用的活動中心及提供社區使用的活動中心。

教育局說，工程項目包含教室所需基本設施，如課桌椅、數位講桌、白板、櫃子，這次學校透過家長會請外界協助的項目屬於外加式設備。

教育局表示，能充分理解學校求好心切，積極為學生充實教學設備的動機，但計畫應配合課程與師資分階段實施，不宜一步到位，徒增不必要的紛爭。

教育局副局長黃靜怡表示，回歸教育本質，教導學生感恩對學校支持的力量，不宜區分社會資源的大小，以避免造成不必要的誤解。

更寮國小校長陳姵言透過教育局表示，更寮國小改建校舍工程經費，已滿足更寮國小師生基本需求。在求好心切過程有不完美之處，各界適時關心及指教，學校虛心接受並檢討。

陳姵言說，因為家長會的勸募引起家長爭議，校方引以為戒，立即停止勸募，以杜絕爭議。（編輯：方沛清）1080622