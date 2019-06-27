澎湖歐弟緝毒犬除役 花火祝福溫馨又不捨[影]

（中央社澎湖縣27日電）澎湖警犬隊元老緝毒犬「歐弟」今晚在花火滿場的祝福聲中除役，現場還再度露了一手緝毒功力，贏得滿場掌聲，未來緝毒任務將傳承給德國狼犬「金剛」接手。

澎湖縣警局今晚配合花火節閉幕式舉辦歐弟歡送會，歐弟在警犬隊的大小緝毒犬、獻花和眾人的祝福聲中除役，並由警局副局長沈明義將緝毒犬名牌移交給金剛，在花火節舞台上，歐弟由領犬員王在正的引領下，在最後巡禮時，還表演了一場緝毒的功力。

澎湖縣警局表示，拉不拉多種的歐弟，是警局在民國106年4月中旬成立警犬隊時，由保三總隊捐贈的，是澎湖首隻緝毒犬，也是澎湖的反毒代言人，服役年限7年，將在6月底屆滿除役，解甲歸田，仍將續留在警犬隊部，安享晚年。

警局指出，歐弟至今已9歲，相當人的63歲退休年齡，在澎湖服役近2年中，在警局歷次的緝毒行動中，都是身先士卒，無役不與，戰績彪炳，曾先後在澎湖機場與碼頭的行李託運中，查獲多起毒品案，今晚風光的除役。（編輯：方沛清）1080627

澎湖縣警局27日晚間配合花火節閉幕式，舉辦拉不拉多種的緝毒犬「歐弟」除役歡送會，「歐弟」在領犬員王在正的領導下，在舞台上進行最後巡禮。中央社 108年6月27日