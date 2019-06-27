更多編輯台推薦新聞：
香港網友全球媒體刊登廣告 籲G20領袖為反送中發聲
兩岸

香港網友全球媒體刊登廣告 籲G20領袖為反送中發聲

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解
娛樂

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害
生活

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國際駭客「匿名」公布逾600港警個資 批612舉措侵犯人權
首頁 / 地方

澎湖歐弟緝毒犬除役 花火祝福溫馨又不捨[影]

最新更新：2019/06/27 21:21
澎湖縣警局27日晚間配合花火節閉幕式，舉辦緝毒犬「歐弟」除役歡送會，現場「歐弟」還再次展露緝毒功力，贏得滿場掌聲。中央社　108年6月27日
澎湖縣警局27日晚間配合花火節閉幕式，舉辦緝毒犬「歐弟」除役歡送會，現場「歐弟」還再次展露緝毒功力，贏得滿場掌聲。中央社　108年6月27日

（中央社澎湖縣27日電）澎湖警犬隊元老緝毒犬「歐弟」今晚在花火滿場的祝福聲中除役，現場還再度露了一手緝毒功力，贏得滿場掌聲，未來緝毒任務將傳承給德國狼犬「金剛」接手。

澎湖縣警局今晚配合花火節閉幕式舉辦歐弟歡送會，歐弟在警犬隊的大小緝毒犬、獻花和眾人的祝福聲中除役，並由警局副局長沈明義將緝毒犬名牌移交給金剛，在花火節舞台上，歐弟由領犬員王在正的引領下，在最後巡禮時，還表演了一場緝毒的功力。

澎湖縣警局表示，拉不拉多種的歐弟，是警局在民國106年4月中旬成立警犬隊時，由保三總隊捐贈的，是澎湖首隻緝毒犬，也是澎湖的反毒代言人，服役年限7年，將在6月底屆滿除役，解甲歸田，仍將續留在警犬隊部，安享晚年。

警局指出，歐弟至今已9歲，相當人的63歲退休年齡，在澎湖服役近2年中，在警局歷次的緝毒行動中，都是身先士卒，無役不與，戰績彪炳，曾先後在澎湖機場與碼頭的行李託運中，查獲多起毒品案，今晚風光的除役。（編輯：方沛清）1080627

澎湖縣警局27日晚間配合花火節閉幕式，舉辦拉不拉多種的緝毒犬「歐弟」除役歡送會，「歐弟」在領犬員王在正的領導下，在舞台上進行最後巡禮。中央社　108年6月27日
澎湖縣警局27日晚間配合花火節閉幕式，舉辦拉不拉多種的緝毒犬「歐弟」除役歡送會，「歐弟」在領犬員王在正的領導下，在舞台上進行最後巡禮。中央社　108年6月27日
澎湖縣警局27日晚間配合花火節閉幕式，舉辦拉不拉多種的緝毒犬「歐弟」除役歡送會，未來將由訓練合格的德國狼犬「金剛」等6隻緝毒犬接手緝毒工作。中央社　108年6月27日
澎湖縣警局27日晚間配合花火節閉幕式，舉辦拉不拉多種的緝毒犬「歐弟」除役歡送會，未來將由訓練合格的德國狼犬「金剛」等6隻緝毒犬接手緝毒工作。中央社　108年6月27日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報