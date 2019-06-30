徐國勇視察北港特一號道路工程 要求年底前動工

（中央社記者黃國芳雲林縣30日電）內政部長徐國勇今天前往雲林縣視察北港特一號道路工程，聽取內政部營建署簡報及地方意見後，要求營建署一定要在今年底前動工，未來可望疏解北港市區及北港大橋車流。

徐國勇上午在民進黨籍立委蘇治芬等人陪同下，先到北港鎮義民廟參加祭祀活動，然後到北港朝天宮參拜，並視察北港特一號道路工程，同時聽取營建署簡報工程進度。

營建署中區工程處長何志浩表示，北港特一號道路即北港外環道，從民樂路跨越新街大排、府番大排接縣道145線，全長1.77公里、寬40米，含跨越兩條大排的橋梁、供給管溝、綠美化等，土地徵收已完成，現辦理規劃設計中，預計今年10月上網招標、11月底開工，工期約700天。

蘇治芬等人關心工程進度，認為北港特一道路是北港第一條40米道路，可有效疏解北港市區及北港大橋車流，對地方發展有幫助。

徐國勇當場指示營建署一定要在今年底前動工，並要求品質及施工期程要做好。

徐國勇下午則分別前往雲林縣警察局台西分局，以及嘉義縣警察局進行查賄制暴座談，嘉義縣長翁章梁陪同座談。

徐國勇表示，總統是全國性的選舉，造勢活動也會相當龐大，在維安方面要特別注意，要做到滴水不漏，不容有任何缺失，事先情資的掌握一定要確實。（編輯：陳俊碩）1080630