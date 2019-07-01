台灣豬肉拚外銷 高市配合稽查活豬運輸車GPS

高雄市農業局1日起在多處肉品拍賣場進行運輸車輛GPS設備稽查，勸導未加裝業者改善，1個月內如未依規定安裝或故意未開啟GPS設備規避稽查，依法可處最高新台幣1萬5000元罰款。（高雄市動保處提供）中央社記者王淑芬傳真 108年7月1日

（中央社記者王淑芬高雄1日電）非洲豬瘟疫情持續延燒，但政府力拚台灣豬返世界舞台決心堅定，高雄市今天起稽查活豬運輸車輛加裝衛星定位系統GPS，首日有3件不合格，已促業者改善，8月起全面開罰。

農委會有補助活體豬運輸車輛加裝GPS，主要在於追蹤運送流程的環節及路徑，以確保豬隻安全免於疫情入侵，才能讓台灣肉品早日恢復外銷。

高雄市政府農業局今天起在多處肉品拍賣場進行運輸車輛GPS設備稽查，勸導未加裝業者改善，1個月內如未依規定安裝或故意未開啟GPS設備規避稽查，依法可處最高新台幣1萬5000元罰款。

農業局動保處長葉坤松指出，高雄市每天拍賣活體豬約3500頭，登記有案的運輸車47輛，每輛最多可載運100頭，每天1到2趟次運送活體豬，政府可透過GPS精準掌握車輛的路徑以為防疫環節。

動保處指出，非洲豬瘟病毒具高度抗抵力，潛伏期最多15天，倘疫情入侵，即時掌握發病場豬隻運輸移動軌跡，有助於防範疫情擴大。

經過一天的稽查，查獲3輛運輸車未依規定裝設GPS，動保處已勸導。葉坤松說，8月份起經查獲違規者，依法裁處新台幣3000到1萬5000元罰款，並得按次處罰。(編輯:孫承武)1080701