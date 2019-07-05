工廠鍋爐油料外溢污染 桃園環保局開罰限期改善

桃園市中壢區一間工廠4日晚間因燃油鍋爐油箱液位控制器損壞，造成油料滿溢流出廠外，工廠周邊水溝出現油污。市府立即出動8名應變人員，並提供攔油索及吸油棉，協同公司員工一起進行圍堵，業者也派出一輛吸油車，控制現場的漏油情況。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年7月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市政府環保局今天表示，中壢區一家工廠昨晚因燃油鍋爐油箱液位控制器損壞，造成油料滿溢流出廠外，工廠周邊水溝出現油污污染，依違反水污染防治法規定開罰，並限期改善。

桃園市政府環保局表示，稽查人員昨晚接獲通報，在中壢區合圳北路91巷水溝，疑似有油污污染，環保局立即派員前往陳情地點的保嘉實業有限公司勘查，稽查人員進廠檢查發現，公司的燃油鍋爐油箱液位控制器損壞，造成油料滿溢流出至廠外水溝。

環保局表示，市府立即出動8名應變人員，並提供攔油索及吸油棉，協同公司員工一起進行圍堵，在現場佈設7道攔油索及多塊吸油棉片，另外業者也派出一輛吸油車進行吸油，控制現場的漏油情況。

環保局表示，業者的行為已經違反水污染防治法第30條第1項第2款規定，可處新台幣3萬至300萬元罰款，並限期於7日下午5時前完成改善，至於相關應變及清理作業所衍生的費用，將向業者求償，若造成農業損失，也會依法協助受害農民向業者求償。（編輯：卞金峰）1080705