風向轉變 綠島缺瓦斯危機解除

（中央社記者盧太城台東縣6日電）綠島進入旅遊旺季，但因西南氣流影響貨輪無法將瓦斯送到綠島，加上每天滯留2000多名旅客，瓦斯已用盡。今天下午風向轉變，貨輪立即開船送瓦斯，解除缺瓦斯危機。

「接電話接到手軟」，綠島瓦斯行楊姓老闆說，剛剛電話響起還在考慮要不要接，擔心又是民眾打電話來催瓦斯，這2天綠島缺瓦斯，所有庫存都沒了。

楊老闆說，這幾天貨輪沒有到綠島，無法補給瓦斯，住家和民宿業者因旅遊旺季，瓦斯陸續用完，紛紛打電話來要瓦斯，「就是沒瓦斯，我也沒辦法」，只好先用泡茶用的小瓦斯應急，但今天小瓦斯也沒了。

綠島鄉長謝賢裕表示，現在進入旅遊旺季，島上每天滯留的旅客2000多人，瓦斯用量大，這幾天鄉民陸續反映，島上已沒瓦斯了，他立即聯絡經營貨輪的鄉民代表田貴寶，田代表說，因風浪大，貨輪無法出港。

田貴寶表示，因西南氣流影響，貨輪4天無法出港，今天下午風向轉為西北風，且風浪變小，貨輪已把握機會出港，從台東富岡港將瓦斯送到綠島。

謝賢裕表示，以後會教育民眾和觀光業者，要多買一支小瓶的瓦斯放在家裡備用，鄉公所也會考慮在島上找一塊安全處設置瓦斯儲存地方。（編輯：黃世雅）1080706