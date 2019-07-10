網友發起罷免 盧秀燕微笑說謝謝

有網友在臉書平台發起罷免台中市長盧秀燕行動，盧秀燕（前）10日出席活動後被問到這項罷免行動時，只微笑地說「謝謝」。中央社記者郝雪卿攝 108年7月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）有網友在臉書平台發起罷免台中市長盧秀燕行動，盧秀燕今天對此受訪時只微笑地說「謝謝」。

繼民間團體發動罷免高雄市長韓國瑜連署行動後，最近在臉書（facebook）社團也出現「罷免盧秀燕」行動，該社團成員已累積逾千人。

該社團說明發起緣由，指「反對無能市長，一起站出來捍衛台中的安全，堅決抵抗黑道勢力，一起來罷免盧秀燕」。

盧秀燕上午出席活動後被問到這項發起罷免行動時，只微笑地說「謝謝」。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，對於網路上特定群組的言論，市府表示尊重。市府新團隊上任僅6個月，已積極按市政規劃逐步展現施政成果，台中市民也有智慧及判斷能力，相信會逐漸感受得到，市府會持續為台中的未來及下一代的環境努力。

吳皇昇指出，盧秀燕致力於托育政策補強、恢復老人健保補助、建置長照據點等，更加速推動台中巨蛋、會展中心、國民運動中心等建設，並啟動東豐快環評等多處道路開闢及整體路平升級等計畫。

台中市選委會表示，罷免案若要成立，根據選罷法規定，市長須就職滿一年以上才能展開相關作業，且要經過提議、連署階段及投票通過後才能成案。（編輯：戴光育）1080710