夏季悶熱 宜蘭縣消防局救護員換穿清涼衫

夏季天氣高溫炎熱，宜蘭縣消防局為體恤救護員辛勞，11日起將夏季救護服裝改為救護POLO衫，降低執勤時的悶熱感。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年7月11日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）台灣夏季炎熱高溫，消防救護人員穿上原制式紅色工作服較不透氣。為體恤救護員辛勞，宜蘭縣消防局從今天起讓救護員在夏天改穿POLO衫，出勤不僅涼快，也輕便多。

宜蘭縣消防局長徐松奕今天受訪時說，夏季天氣炎熱高溫，消防救護人員在艷陽下執行各項救護工作時往往汗流浹背、揮汗如雨，且原制式紅色工作服材質較硬挺、不透氣。

他表示，依據消防服制準則，各消防機關因地理位置不同（如高山地區、縱谷或臨海地區）而有氣候差異，相關勤務服裝應因地制宜，放寬勤務服裝規定，授權各級消防機關可自訂專用工作服。消防局為體恤救護員辛勞，今天起將夏季救護服裝改為救護POLO衫，降低執勤時的悶熱感。

徐松奕表示，新式救護POLO衫，顏色灰色，左前胸有依宜蘭縣特色所設計的標誌（宜蘭縣龜山島及浴火鳳凰圖案），背後有白色救護車圖樣及「宜蘭消防」、「EMT」字樣可供辨識；另可再穿上救護背心，提高救護員執勤安全性。（編輯：張銘坤）1080711