高齡化社會長輩送餐服務 增誘因吸引志工

（中央社記者陳朝福高雄12日電）高齡化社會長輩送餐服務申請增多，高雄市今年上半年老人送餐服務達16萬9900多人次，但送餐志工卻經常短缺，今天在一項長輩送餐服務論壇，與會者希望能增加誘因以吸引志工。

高雄市社會局長青綜合服務中心委託高雄醫學大學承辦的高雄市老人研究發展中心，下午舉辦論壇「高齡者送餐之挑戰與需求」暨「送餐服務」主題展示，邀集老人服務相關人員參加，經驗分享高齡者送餐服務工作和需求。

高雄市社會局長青中心主任姚昱伶表示，長青中心和鳳山老人活動中心等高齡者送餐服務，主要都有送餐志工短缺等問題，只好請替代役男協助補充人力。

以長青中心現況，送餐路線有5條，送餐服務苓雅區38個里，送餐志工人力16人，每人每日送餐量約11個，去年總送餐服務人次約4480人次。

去年總送餐服務人次6800多人次的鳳山五甲老人活動中心，送餐志工人力11人，送餐路線3條，送餐服務13個里，每人每日送餐量約13個。

與會服務人員表示，由於便當數量多，且送餐路線會增長，送餐志工不堪負荷，也有志工為了不讓長輩久等和挨餓，會趕路程及情緒緊張。

送餐志工表示，送餐需求增加後，服務量就會增多，除了增補志工人力，也要儲備志工人力，並規畫完善送餐路線，減少送餐時間和油料。

目前送餐志工交通費每次新台幣100元，姚昱伶提出將調整以留用人力，並向學校和社區宣導多元增補志工及規劃完善送餐路線等方案，並請媒體協助宣導送餐志工加入，讓長輩獲得更佳的餐食服務。

高雄市目前共有68個公私單位提供老人送餐服務，近1200名長輩申請使用，並有730多名志工投入送餐服務行列，解決長輩外出購餐不便問題。（編輯：黃世雅）1080712