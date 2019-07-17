台南海岸突現大量垃圾 疑隨海洋潮流漂來

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市南區四鯤鯓海岸昨天被發現大量垃圾，多是一次性垃圾，引起關注；台南市政府環保局和台南社大今天動員清出逾2公噸垃圾，環保局推測這些垃圾可能是隨著海洋潮流漂來。

臉書昨天出現台南市南區四鯤鯓海岸大面積垃圾的相片，場面非常驚人；上傳相片的網友指出，因現場的飲料杯很新，研判這些垃圾應該是從二仁溪來的。

台南社區大學海廢社召集人晃瑞光說，昨天四鯤鯓海岸垃圾多是一次性的生活垃圾，以寶特瓶、保麗龍杯、飲料杯及農藥空瓶為主，因台南禁用保麗龍杯，海岸垃圾種類也和以往淨灘時垃圾不太一樣，他懷疑這些垃圾來自二仁溪中上游農業區及高雄。

台南市政府環保局得知後，今天動員20多人清理，台南社大也出動10多人，清晨7時許陸續抵達現場，共清出2公噸630公斤的垃圾；環保局南區清潔隊長劉鎮智說，垃圾綿延約50公尺，環保局後續還會清除漂流上岸的蚵架和保麗龍。

他表示，四鯤鯓堤防旁海岸線垃圾以往多是蚵架和保麗龍，除非是颱風過後隨著海浪沖打上岸，才有其他種類的垃圾；這是首次颱風未來襲、卻出現大量一次性垃圾，他認為這些垃圾可能是隨著海洋潮流漂過來；但從何處來，他無法判定。（編輯：卞金峰）1080717

台南市南區四鯤鯓海岸16日被發現大量垃圾，多是一次性的生活垃圾，引起關注；台南市政府環保局推測這些垃圾可能是隨著海洋潮流漂而來。（晃瑞光提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年7月17日