颱風丹娜絲遠離 侯友宜：不可掉以輕心

（中央社記者葉臻新北18日電）颱風丹娜絲漸漸遠離台灣，但受到颱風外圍環流影響，仍可能有局部大雨，原在北歐參訪的新北市長侯友宜提前回台，今早坐鎮市府主持丹娜絲颱風災害應變中心第1次工作會報。

侯友宜10日率團前往北歐交流參訪，原定21日返台，但因接獲颱風丹娜絲消息更改行程提前返台，今天凌晨6時許飛機落地後，便直奔新北市府坐鎮主持丹娜絲颱風災害應變中心第1次工作會報。

侯友宜表示，不論颱風路徑怎麼走，只要對台灣還會有影響，在防範上仍要用最壞的打算做好萬全準備，不能掉以輕心，因此在北歐參訪過程中，一聽到颱風有可能影響新北市，就立刻回來備戰。

侯友宜表示，雖然陸上颱風警報解除，但海上還是會有浪，對沿海地區和遊客還是會有影響，加上颱風外圍環流影響，還是會有大雨，對邊坡、容易有土石流、淹水的地區還是要全力備戰。

侯友宜也在會議結束後，趕赴汐止區公所及汐止秀山路137號邊坡修復工程視察。

中央氣象局表示，受颱風丹娜絲及其外圍環流影響，東半部有間歇性降雨，南部及中部以北山區有局部降雨，南部山區午後降雨較明顯；溫度方面，各地高溫攝氏約31至33度，沒降雨時仍較悶熱。（編輯：方沛清）1080718