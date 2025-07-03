碧潭堰魚道生態友善 「繩」助攻毛蟹洄游

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北3日電）碧潭堰新堰體於民國112年7月完成修復後，至今記錄到51種魚蝦蟹類，其中透過特製麻繩，助攻小毛蟹攀爬越堰，完成艱辛洄游，印證碧潭堰在串聯新店溪生態鏈上的重要角色。

新北市長侯友宜今天上午視察碧潭堰魚道設施，了解新設的生態輔助措施。他說，看著毛蟹連4年回來，非常感動，也證明這些年來新店溪水環境治理成效。

侯友宜表示，碧潭堰新堰體完成修復後，打通中斷46年的新店溪生態廊道，透過水中攝影機，記錄到51種魚蝦蟹類，其中有36種原生種，包含常見的台灣石（魚賓）、香魚、鱸鰻、烏魚、溪哥及日本禿頭鯊。

侯友宜表示，希望未來碧潭不只是一個風景優美的休憩地，更要成為一間生態教室，讓更多人能親身感受水環境改善的成果。

新店崇光社區大學師生到場觀看毛蟹在魚道攀爬的珍貴影像，聆聽專家導覽解說，並透過魚道觀景窗觀察生態，眾人直說：「像是上了一堂豐富的生態課」。

新北市政府水利局長宋德仁補充，毛蟹是洄游生物，會在河口孵化長成小毛蟹後，越過碧潭堰上溯至山區溪流成長，考量到毛蟹在水泥魚道上溯的艱辛，碧潭堰魚道在設計時即設置攀爬繩。

透過 Google News 追蹤中央社

宋德仁說，經過2、3年使用，部分繩索已破損，今年趕在毛蟹上溯季節前，預先在碧潭堰魚道架設直徑3.8公分、長度超過132公尺的新麻繩，為毛蟹們提供強力的「繩助攻」。

宋德仁補充，為了更深入了解毛蟹的上溯行為與分布，也在碧潭堰下游設置蝦籠進行誘捕觀察，歷時1個月追蹤毛蟹的移動路線及棲息環境，這些數據能作為未來水環境營造的重要參考。（編輯：龍柏安）1140703

新北市長侯友宜（前）3日上午視察碧潭堰魚道設施，了解新設的生態輔助措施。他說，看著毛蟹連4年回來，非常感動，也證明這些年來新店溪水環境治理有成效。中央社記者趙敏雅攝 114年7月3日