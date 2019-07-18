台南農業資源中心選址 台糖盤點土地列不適宜

農委會擬設置農業循環資源利用研究中心，以利處理台南市畜牧場畜禽糞便去化問題，台南市政府18日開會評估後，將台糖原先盤點的4處土地列為不適宜開發。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年7月18日

（中央社記者張榮祥台南18日電）農委會計畫設置農業循環資源利用研究中心，以利處理台南市畜禽糞便去化，但因地方反彈聲浪大，台南市政府今天召開評估會議，將台糖盤點4行政區土地列為不適宜開發。

台糖盤點六甲區、白河區、新營區及安定區土地，作為行政院農業委員會農業循環資源利用研究中心的選址參考，卻遭當地居民的強烈抗議；台南市副市長許育典今天主持評估會議，將這4區土地列為「保留，不適宜開發」。

評估會議認為，六甲區土地鄰近柳營區德元埤水庫集水區，有土地解編及開發前的環評問題；白河區土地有距離周邊聚落過近等問題；新營區土地有周邊鄰近聚落及學校等問題；安定區土地有鄰近聚落及台灣歷史博物館等問題。

會議過程建議基於公益性質及靠近畜牧產業聚落，減少運輸成本等考量，市府決定將和農委會共同評估，柳營區八翁酪農產業聚落旁的土地做為資源利用中心的可行性。

許育典表示，處理畜牧場畜禽糞便去化問題，設置資源利用中心是政府的重要工作，但得避免造成臭味，作好環境綠美化，以免影響民眾生活，且要傾聽民眾的聲音，市府必須謹慎評估相關位址。（編輯：黃世雅）1080718