大甲火車站人行橋工程終止契約 中市府另發包

（中央社記者郝雪卿台中20日電）大甲火車站人行跨越橋工程由於廠商未依限提具體施工計畫，台中市政府建設局今天表示，依契約規定與廠商終止契約，將加速辦理工程結算程序，並另發包。

建設局長陳大田表示，1月17日廠商認為這項工程施工有安全疑慮，自行申請結構技師公會鑑定，5月底鑑定報告出爐，說明臨時支撐吊裝不順利是施工順序不當所致。

陳大田說，建設局依鑑定報告，要求廠商6月20日前提具體施工計畫，但廠商逾期未提出，市府6月24日函文通知廠商，依契約規定終止契約並限期提送結算資料。

目前除辦理工程結算程序，鐵路上方臨時支撐架部分，陳大田表示，建設局也依契約規定，要求廠商16日起陸續拆除，以確保汛期期間工地、車站周邊用路人及乘客安全。

陳大田說，已同步規劃後續工程再發包，期待在各項行政程序處理完備下，儘速辦理工程施工，讓民眾進出車站更便利，紓解周邊交通。（編輯：李明宗）1080720