六都電競爭霸新北決賽 侯友宜勉產官合作

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市長侯友宜今天表示，新北電競基地作為教育、培育選手，以及產官學連結的平台，盼望帶動電競產業與選手，一起走向國際舞台。

「2019六都電競爭霸戰」新北市決賽今天下午在市府大禮堂舉行新北冠軍戰，由「AHQ Fighter」和「惡龍咆哮」兩個隊伍對決，爭取代表新北市參與總決賽。

市長侯友宜到場為選手加油打氣，賽前勉勵兩隊全力以赴。他致詞表示，不管輸贏都精彩。由電競好手來比賽，是帶動讓產業蓬勃發展的里程碑。

侯友宜說，電競已是目前最受年輕人關注的主流運動競賽項目，市府推動電競產業發展，將由電競基地與產業一起攜手。

主辦單位上報社長胡鴻仁表示，主辦電子競技賽事主要是希望培育觀眾、培育素人選手、培育一條龍的未來電競運動產業。

市府經濟發展局表示，除建置新北電競基地培育電競人才，也依循電競整體脈絡發展，整合相關電競資源，規劃「人才培育」「場域建置」至「活動推廣」三大發展策略，帶動電競產業蓬勃發展，讓電競好手從新北走向台灣、走向國際。

新北電競基地於今年下半年也將開辦電競產業人才認證班，透過賽事轉播、企劃實作及電競裁判與教練講習等，培訓各項電競產業專才。

新北市政府教育局體育處表示，電競是透過電子遊戲來比賽的體育項目，需要身體協調與技巧、快速且精細的運算、運用聽覺等身體感官辨位及極高的專注力。電競不只是遊戲，台灣已逐漸發展成專業賽事等級，並朝向人才培育與產業連結。

體育處說，市府今天也舉辦「ROG X 2019全國青少年校園南北對抗賽」電競賽，以時下最受喜愛的「英雄聯盟」「傳說對決」2款電競遊戲為競賽主軸，以地域劃分台中以北，彰化以南的城市校園對抗。（編輯：方沛清）1080720