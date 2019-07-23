新竹61歲男子腦死捐器官 醫護人員列隊致意

新竹縣61歲曾姓男子中風14年，日前突然意識不清送醫，經醫院檢查發現，曾男已深度昏迷呈現腦死現象，家屬決定把傷痛化為大愛，將曾男的器官器捐遺愛人間，曾男從加護病房推出時，全體醫護人員兩側致敬。（翻攝照片）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年7月23日

（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣61歲曾姓男子中風14年，日前突然意識不清送醫，經醫院檢查發現，曾男已深度昏迷呈現腦死現象，家屬決定把傷痛化為大愛，將曾男的器官器捐遺愛人間，院方今天致謝。

東元綜合醫院副院長林鎮宇今天受訪表示，曾男在17日突然意識不清送醫急診，經電腦斷層檢查後，發現左側大腦動脈嚴重梗塞，大面積腦腫壓迫到腦幹，導致曾男深度昏迷呈現腦死現象，家屬化傷痛為大愛，決定器官捐贈，讓生命接力下去。

林鎮宇表示，醫院對曾男大愛深感敬意，曾男19日捐出器官，在曾男從加護病房推出時，全體醫護人員排成兩側致敬，感謝捐出身體器官，幫助更多需要的人。

林鎮宇說，透過列隊送別表達無限的感激與尊敬，也鼓勵更多人加入器捐行列。這次與林口長庚醫院器捐團隊合作，為曾男進行二次腦死判定後，完成器捐作業程序，也是東元醫院首次完成器官捐贈。

社工師謝書豪表示，在與家屬確認完器捐意願流程後，立即安排抽血進行全國配對以及器官可用性評估，一旦啟動器捐流程，需全體動員分秒必爭，努力完成器捐者與家屬的心願。

東元醫院醫師林青陽指出，曾男捐出肝臟、血管與眼角膜，其中，肝臟配對到了合適的受贈者，也在8小時內完成了移植手術，受惠病患相當感謝曾家人。（編輯：方沛清）1080723