高市青年局將成立 留10餘職缺給北漂返鄉公務員

（中央社記者程啟峰高雄23日電）高雄市政府10月1日將成立青年局，內定局長的高雄市政府顧問林鼎超今天說，待青年局成立後，將保留局內10多個職缺，供高雄「北漂」公務員申請回高雄服務。

高市府勞工局27日將率在地近30家廠商在新北市舉辦「開薪回高雄、預見薪未來」北漂返鄉徵才活動，釋出起薪35K的300多個職缺，林鼎超上午出席活動記者會後受訪時，做上述表示。

林鼎超來自民間青創公司，6月17日到高市府報到，擔任高市府顧問，他上午與高雄市長韓國瑜、勞工局長王秋冬等人出席「開薪回高雄、預見薪未來」北漂返鄉徵才活動記者會。

林鼎超受訪表示，青年局成立後將推「北漂公務員返鄉服務計畫」，在局內37名職缺中保留一半給北漂公務員申請回高雄服務，保留職缺包括科長、專員、股長、助理員、辦事員、書記等10多個職務。青年局成立後將對外公告並籌組遴選委員會選才，有意返鄉服務的北漂公務員可留意相關訊息。

林鼎超指出，青年局籌備處已設在國家體育場（前高雄世運主場館）內，展開成立前置作業，青年局可說是市府經濟發展局分出來的新單位，目前已在市府內部徵才，透過經發局為窗口，一半職缺從高市府找，另一半留給高雄北漂公務員，由於這些職缺需具公務員資格，加上青年局尚未成立，因此目前無法正式對外公告徵才，只能透過媒體呼籲有意來青年局的公務員私下洽詢。

他表示，27日他也會隨韓國瑜北上新北市參加北漂返鄉徵才活動，並透過媒體宣布這項北漂公務員返鄉計畫。

林鼎超說，青年局辦公室不同於傳統公務機關辦公室，採共創空間規劃設計，營造年輕、活潑的工作環境，青年局成立後將著重「青年創業」與「青年就業」重點工作，讓年輕人安心在地就學、就業並服務。

他又說，協助青年創業是韓國瑜競選時重要政見，韓國瑜上任以來也一直重視青年就業、創業、低薪與北漂問題，並積極籌設市府一級單位青年局，協助高雄子弟返鄉發展。（編輯：陳俊碩）1080723