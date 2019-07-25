張麗善外傘頂洲淨灘 海洋保護不缺席

雲林縣政府行動主管會報25日移師口湖鄉外傘頂洲召開，縣長張麗善（右2）率領縣府一級主管等人一同淨灘，突顯海洋環境保護的重要。中央社記者黃國芳攝 108年7月25日

（中央社記者黃國芳雲林縣25日電）雲林縣政府行動主管會報今天移師口湖鄉外傘頂洲召開，縣長張麗善也率領縣府一級主管等人進行淨灘，突顯海洋環境保護的重要，為珍貴海洋環境盡一份心力。

雲林縣政府表示，外傘頂洲是台灣沿海最大沙洲，目前面積約100餘公頃，行政區劃屬雲林縣口湖鄉，也是雲林縣最南端的土地，主要由濁水溪泥沙沖積而成，因形狀似傘得名，為雲嘉南濱海國家風景區觀光景點之一。

張麗善上午與副縣長謝淑亞、縣府一級主管親赴外傘頂洲召開行動主管會報，會後，並率領縣府一級主管、參議、秘書及各相關局處員工約百餘人進行淨灘，大家一起動手淨灘清除垃圾，約1個小時就清出超過50大袋的垃圾。

張麗善指出，雲林縣政府正著手透過國土計畫進行規劃、利用，今天以淨灘行動踏出保育國土和海洋的第一步，日後將加強泊子寮等多處漁港疏濬，發展港埠航運和海洋觀光，帶動雲林縣藍帶休憩產業。

雲林縣環保局長張喬維指出，依外傘頂洲的垃圾來源分類，仍以海漂垃圾為大宗，其次是養殖廢棄的蚵棚，至於一般垃圾也不少，雖然定期進行清理，只是效果有限，未來清理仍需中央相關管理單位協助，減少海洋垃圾早已是全球性議題。（編輯：黃世雅）1080725

雲林縣政府行動主管會報25日移師口湖鄉外傘頂洲召開，縣長張麗善率領縣府一級主管等人淨灘，約1個小時就清出超過50大袋的垃圾。中央社記者黃國芳攝 108年7月25日