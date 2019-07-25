盧秀燕：自籌預算 全力辦好2020台灣燈會

（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市政府明年將舉辦台灣燈會，並函請交通部補助經費新台幣1億元，昨天交通部通知審查結果，將補助1800萬元。市長盧秀燕今天表示，會全力以赴、自籌預算，辦好台灣燈會。

明年台灣燈會在台中，市府今年5月30日函文交通部觀光局，就燈會籌辦事項經費申請補助1億元，6月24日立法院交通委員會會同交通部到預定燈會場地台中后里馬場現勘，市府也曾派代表參加審查會議說明活動規畫。

交通部觀光局昨天發函通知中市府審查結果，共計補助經費1800萬元，包括花燈競賽研習、大型活動緊急應變計畫、導覽指標系統、外電工程及交通疏運委託規畫計畫等項目。

市府今天召開市政會議，提出明年台灣燈會預算墊付案，總預算規模3億5020萬元，中央補助款為1800萬元，其餘3億3220萬元則為地方配合款，後續將送議會審議。

盧秀燕表示，台灣燈會到今年剛好舉辦30年，這是國內年度最重要、也最盛大的節慶活動，雖然市府在爭取中央預算補助不盡如人意，但不會懷憂喪志，台中市政府一定全力以赴，會自籌預算，全力辦好台灣燈會，創造台中的光榮。（編輯：黃世雅）1080725