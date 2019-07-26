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台南獲亞太蘭展主辦權 黃偉哲：國際肯定

最新更新：2019/07/26 21:51
2019年亞太蘭花會議暨展覽正在馬來西亞舉行，台南市26日確定取得2025年第15屆亞太蘭花會議暨展覽主辦權。中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月26日
2019年亞太蘭花會議暨展覽正在馬來西亞舉行，台南市26日確定取得2025年第15屆亞太蘭花會議暨展覽主辦權。中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月26日

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府團隊前往馬來西亞爭取2025年「第15屆亞太蘭花會議暨展覽」主辦權，今天傳回獲得亞太蘭花會議理事會通過的消息。市長黃偉哲得知表示，這是國際蘭花界對台南的肯定。

台南市政府農業局下午發布新聞稿指出，台南市副市長許育典與台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘、秘書長曾俊弼等人共赴馬來西亞爭取主辦權。亞太蘭花會議理事會下午宣布，由台南市拿下「2025年第15屆亞太蘭花會議暨展覽」主辦權。

黃偉哲獲知消息後表示，蘭花產業從前台南縣長蘇煥智、前台南市長賴清德時期，到現在的市府團隊每年舉辦台灣國際蘭展。一棒接一棒，打造台南成為世界蘭花產業重鎮。這次再爭取到國際性大型展覽的主辦權，是國際蘭花界對台南的一大肯定。

黃偉哲指出，台南市政府團隊會繼續努力，用心籌備2025年「第15屆亞太蘭花會議暨展覽」。相信台南挾著蘭花產業聚集地、舉辦蘭展的豐富經驗、及極佳的城市風貌優勢，一定能在2025年成功向世界傳遞台南及蘭花的美好。（編輯：黃世雅）1080726

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