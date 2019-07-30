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中市無障礙公車醫療院所班次促達9成 便利就診

最新更新：2019/07/30 15:06
台中市交通局將盤點行經醫療院所的公車路線及班次，希望於2年內行經教學醫院及區域醫院的無障礙公車班次比率提升到9成，以便利民眾就醫需求。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年7月30日
台中市交通局將盤點行經醫療院所的公車路線及班次，希望於2年內行經教學醫院及區域醫院的無障礙公車班次比率提升到9成，以便利民眾就醫需求。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年7月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市交通局今天指出，因應高齡化社會，為便利民眾就診需求，將盤點行經醫療院所的公車路線及班次，希望於2年內行經教學醫院及區域醫院的無障礙公車班次比率提升到9成。

台中市交通局長葉昭甫今天在市政會議中針對「健康就診公車」設置現況，包括行經路線、設備與數量等進行簡報時表示，全市公車數量約1600輛，其中7成為無障礙公車。

葉昭甫指出，為便利民眾就醫需求，市府針對健康與亞健康民眾設置「健康就診公車」，在全市約1600輛公車中，目前超過7成為低地板無障礙設計。

他表示，市府盤點全市「健康就診公車」行經路線與班次，目前行經全市教學醫院及區域型醫院，最少都有4條「健康就診公車」路線行經串接，班次比率約5~8成不等，未來將逐步提升，希望無障礙公車班次比率2年內能提升到9成。

另為滿足視障朋友及學子需求，葉昭甫指出，市府已在啟明學校、特殊教育學校前候車亭加裝公車叫車設備，藉由智慧型看板按鈕亮燈功能，通知公車司機提前靠站；市府並預計下半年推出友善公車APP，方便視障朋友提前預約起迄站，目前正委託廠商進行後端系統測試，最快9月上線服務。

葉昭甫表示，未來將進一步提升健康公車比率與基礎設備，並讓公車駕駛獲得更完善教育訓練；此外，交通局也將與各大醫療院所合作，陸續在院外或院內大廳設置候車亭與智慧型站牌，提供有需求的民眾使用。（編輯：戴光育）1080730

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