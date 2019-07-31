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老眷村新生命 莒光新村風華再現

最新更新：2019/07/31 13:58

（中央社澎湖縣31日電）澎湖縣「莒光新村」是全台最古老的眷村，今天老店新開成為「澎湖灣行旅」休憩園區，可深深體驗眷村風采外，世界最美麗的外婆澎湖灣，更是近在眼底。

澎湖老舊眷村「莒光新村」在澎湖防衛指揮部10年前將中正堂與莒光新村等交還給澎湖縣政府後，縣府在民國106年以ROT方式與欣芮國際開發公司完成簽約，並由貝富門與澎湖灣行旅2家公司聯手打造保有眷村原汁原味的昔日風采的「澎湖灣行旅」園區，今天正式開幕，成為媽宮文化城區內最亮的遊憩據點。

澎湖縣府參議陳高樑表示，莒光老舊眷村是一塊寶地，具有人文、文化、歷史與自然景觀，是一處休閒勝地，中正堂更是澎湖居民早年看電影勞軍的共同記憶，感謝欣芮國際開發公司的接手規畫，讓老舊的萶村成為一處觀光休憩的景點。

澎湖縣政府表示，澎湖「莒光新村」跨越日據和國民政府2個時代的歷史眷村，早年是由婦聯會分3批，以青石、瓦片、咕咾石及木柱建造而成，總共有80戶眷戶，作為澎湖防衛部所屬機關的官兵眷舍，園區緊臨馬公港，觀音亭、金龜頭砲台、篤行十村、張雨生故事館等熱門景點，「外婆澎湖灣」也在這，是媽宮文化城區重要的文化、觀光與旅遊據點。

「澎湖灣行旅」園區由今天陳高樑、建設處長盧春田、宜蘭縣政府副縣長林建榮與澎湖灣行旅劉貴富等人共同揭幕，除欣賞澎湖13班陳宏銘等演唱外，並安排文史工作者導覽解說園區景點，觀賞外婆澎湖灣美景。（編輯：黃世雅）1080731

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