中市非營利家扶幼兒園開幕 盼減輕弱勢家庭負擔

台灣兒童暨家庭扶助基金會受台中市政府委託，設置大里非營利幼兒園，31日剪綵開幕，8月1日起提供幼兒及家長服務。（家扶基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 108年7月31日

（中央社記者蘇木春台中31日電）台灣兒童暨家庭扶助基金會受台中市政府委託，設置大里非營利幼兒園將從明天起提供服務，幼兒園今天剪綵開幕，將優先招收弱勢學童，希望提供沒有經濟壓力的學習環境。

台中市政府協調教育局、大里區公所提供獨立的空間與設施，且挹助經費進行幼兒園區設施設備改善，委託家扶基金會於8月1日起，提供幼兒及家長服務，共收托85名3歲以上的學齡前幼兒。

幼兒園今天舉辦開幕活動，基金會董事長趙犁民、執行長何素秋、台中市教育局幼教科長陳雅新與當地民意代表都出席，並一起種植小盆栽，象徵幼兒園栽培未來的幼苗。

趙犁民指出，順應社會少子化脈動，希望教育仍是從小、從扎根做起，每個孩子都應該要能被好好養育、教育跟照顧，幼兒園將以兒童為服務中心，配合新幼兒園課程綱要，發展學習各項領域，並期待結合社區的力量，讓在地民情特色融入課程中，使文化特色向下扎根。

基金會表示，非營利幼兒園比照公立幼兒園，優先招收低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女，以及中度以上身心障礙者子女等，希望透過家扶對兒童及家庭的服務，讓幼兒及家長獲得妥善的照顧與身心安全的保護及充分受教育的機會。（編輯：林沂鋒）1080731