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高美濕地假日交管 中市府鼓勵搭乘接駁車

最新更新：2019/08/04 19:00

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中市景點高美濕地，每逢假日湧入大量遊客，台中市政府實施交通管制，並提供免費接駁專車往來停車場。台中市交通局表示，已請業者延長公車夜間班次，民眾可多利用大眾運輸工具前往。

適逢暑假觀光旺季，台中市清水區高美濕地旁的美堤街，常湧入大批車潮造成壅塞，台中市政府規畫自7月13日至9月29日期間的假日，下午2時至晚間8時進行交通管制，設置行人徒步區，並安排免費專車接駁至停車場，單日約開行120班次，疏運約5000餘人次。

台中市交通局長葉昭甫今天表示，因夏季日落時間較晚，為使民眾盡情欣賞高美濕地夕陽美景，先前已請客運業者配合冬夏兩季日落時間差異，將309路夏季末班車延後至晚間7時16分行經高美濕地站，但仍有遊客反映來不及搭乘。

葉昭甫說，已請業者研議309路增加晚間7時30分的班次，若遊客沒搭到，目前178路、688路公車在晚間7時30後，仍有多班次往清水車站，民眾可到清水轉乘9、303、304及305路等公車回市區，歡迎多加利用。

此外，有民眾反映高美濕地有計程車坐地喊價，葉昭甫指出，依照汽車運輸業管理規則規定，計程車應裝計費表，並按規定收費，坐地喊價屬違法，如經查獲將依公路法開罰新台幣9000元到9萬元，民眾如發現駕駛人沒有按規定跳表收費，只要檢具車號、時間、行程及費用等提出檢舉，將依法懲處。（編輯：林沂鋒）1080804

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