颱風利奇馬恐襲台 石門水庫先調節性放水

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）為防範利奇馬颱風挾帶豪雨襲台，水利署北區水資源局今天表示，下午2時起將進行調節性放水，讓石門水庫的蓄水率調降到90%，明天也會視颱風狀況動態調整，維護水庫安全。

北區水資源局發布新聞稿表示，依據中央氣象局資料研判，第9號颱風利奇馬持續往台灣東北角襲來，外圍水氣週三起影響台灣，週五則是最接近北部區域，北水局除完成供水系統及閘門設施操作測試外，也將在下午2時開啟排砂隧道加大放水，進行調節性放水預降水位。

北水局副局長郭耀程表示，截至上午8時，石門水庫的水位為242.97公尺，蓄水率約91.35%，已控留約1900萬立方公尺防洪空間，因應利奇馬可能增強帶來豐沛雨量，昨天下午已先採取加大發電方式放水，希望將蓄水率調降到90%，控留約2000萬立方公尺的防洪空間，明天也會依颱風動態調降。

郭耀程指出，目前中庄調整池已接近蓄滿，若水庫進行防洪排砂操作可適時啟動備援供水，另外，北水局也與翡翠水庫及第十河川局建立視訊聯繫機制，透過即時橫向聯繫維持水庫下游大漢溪及淡水河安全水位，確保大台北及桃園地區供水穩定。（編輯：李錫璋）1080806