金門用電增 副縣長赴陸交流電網互聯

金門縣政府表示，副縣長黃怡凱（後左3）率建設處等單位人員，7日出席在廈門舉行的「福建與金門、馬祖電力聯網研討會」，與兩岸專家學者交流電網互聯。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年8月7日

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣副縣長黃怡凱今天在一項兩岸電力聯網研討會表示，隨金門發展電力需求殷切，盼供給和需求有穩定規劃，藉由兩岸電力專家交流，促進兩岸電力持續發展。

建設處代理處長文水成表示，今天這項電力聯網研交流研討會只是前置調查研究作業，了解可行性；將來是否兩岸通電，仍有待中央法令許可才能推動。

縣府下午發布新聞表示，「福建與金門、馬祖電力聯網研討會」今天在廈門悅華酒店會議室召開，黃怡凱率建設處、環保局、工務處和觀光處人員，與兩岸專家學者交流電網互聯方案。

黃怡凱致詞表示，金門用電需求愈來愈大，如有大電網支撐，能讓地區居民無虞地用電環境；為推動電網互聯，縣府也啟動電網互聯計畫，積極規劃相關事宜。

他說，再生能源與綠能的使用是必然趨勢，除了追求充足的電力，更重要的是供給和需求能有穩定規劃，盼藉由兩岸電力專家交流，促進兩岸電力持續發展。

縣府建設處表示，金門供電是採火力發電系統，為獨立電網，整體裝置容量小，有不穩定性高、油耗、成本高等情形，一旦運轉中突然中斷運轉時，可能導致全部機組跳脫，且造成空氣污染等問題。

建設處舉台電公司相關數據，說明目前金門用電量逐漸提高，大金門現有夏興及塔山機組共14部裝置容量為8萬4912瓩，可靠出力約6萬9912瓩，另有風機兩部裝置容量為4000瓩，民間及台電太陽光電8237瓩；另塔山目前正在興建9、10號機組機裝置容量為2萬2300瓩，預定今年發電，每年可增加7000萬度的電力。

因應金門經濟成長所需，台電建置智慧電表及加強儲能等，並推動金門智慧電網，彌補金門地區的供電穩定，若能互聯大電網，將使金門脫離孤立供電系統狀況，降低碳排放量，提供可靠且充足電力，以因應再生能源間歇性發電造成電力系統的電壓或頻率不穩定情況，有效提高金門地區供電品質與可靠性。(編輯:孫承武) 1080807