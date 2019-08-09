十方啟能餐會募款 盧秀燕拋磚引玉認購1桌

（中央社記者郝雪卿台中9日電）社會福利機構十方啟能中心將於24日舉行募款餐會及義賣活動，台中市長盧秀燕今天在記者會中宣布，以個人名義認購1桌，希望拋磚引玉，如期達成120桌的目標。

十方啟能中心為籌募身障兒童復健治療與設備維護經費，將於24日舉行募款餐會及義賣活動，長期扶助十方啟能中心的藝人胡瓜，當天將號召多名藝人共襄盛舉。十方啟能中心今天在台中市政府舉辦記者會，盧秀燕由市府社會局長李允傑陪同出席，呼籲大家發揮愛心踴躍認桌。

盧秀燕表示，自己是十方啟能中心的終身志工，過去擔任民意代表時，每年舉行義賣園遊會，協助十方籌募經費，除了SARS爆發那一年外，已連續舉辦17年，協助孩子快樂成長。她也曾親自探訪孩子的復建過程，能體會身障機構的營運困境，包括醫療照護或各種器材設備都需要經費。

十方啟能中心這次訂出120桌目標，盧秀燕指出，為協助募款活動圓滿達成，將以個人名義認購1桌，希望拋磚引玉、募好募滿，呼籲大家一同關心身障兒童，支持身障福利機構。

十方啟能中心主任游月菊指出，今年募款目標500萬元，除餐會1桌2萬元，也有多幅藝品畫作義賣，募得的經費將用於身障孩子復健與相關設備維修，感謝胡瓜長年以來的支持，除將親自擔任24日餐會主持人，更號召10多名藝人參與，吸引更多善心人士共襄盛舉，目前餐會已募得108桌，將朝120桌目標邁進。（編輯：黃世雅）1080809