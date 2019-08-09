更多編輯台推薦新聞：
颱風利奇馬來襲 苗栗泰安9日上午10時起停班停課
生活

颱風利奇馬來襲 苗栗泰安9日上午10時起停班停課

披頭四最後專輯封面照50週年 艾比路成朝聖地
娛樂

披頭四最後專輯封面照50週年 艾比路成朝聖地

搭一趟飛機造成多少暖化 飛行之恥網站幫你算
科技

搭一趟飛機造成多少暖化 飛行之恥網站幫你算

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

十方啟能餐會募款 盧秀燕拋磚引玉認購1桌

最新更新：2019/08/09 13:36
社會福利機構十方啟能中心將於24日舉行募款餐會及義賣活動，台中市長盧秀燕（後左4）9日宣布，以個人名義認購1桌，希望拋磚引玉，呼籲大家一同關心身障兒童，支持身障福利機構。中央社記者郝雪卿攝 108年8月9日
社會福利機構十方啟能中心將於24日舉行募款餐會及義賣活動，台中市長盧秀燕（後左4）9日宣布，以個人名義認購1桌，希望拋磚引玉，呼籲大家一同關心身障兒童，支持身障福利機構。中央社記者郝雪卿攝 108年8月9日

（中央社記者郝雪卿台中9日電）社會福利機構十方啟能中心將於24日舉行募款餐會及義賣活動，台中市長盧秀燕今天在記者會中宣布，以個人名義認購1桌，希望拋磚引玉，如期達成120桌的目標。

十方啟能中心為籌募身障兒童復健治療與設備維護經費，將於24日舉行募款餐會及義賣活動，長期扶助十方啟能中心的藝人胡瓜，當天將號召多名藝人共襄盛舉。十方啟能中心今天在台中市政府舉辦記者會，盧秀燕由市府社會局長李允傑陪同出席，呼籲大家發揮愛心踴躍認桌。

盧秀燕表示，自己是十方啟能中心的終身志工，過去擔任民意代表時，每年舉行義賣園遊會，協助十方籌募經費，除了SARS爆發那一年外，已連續舉辦17年，協助孩子快樂成長。她也曾親自探訪孩子的復建過程，能體會身障機構的營運困境，包括醫療照護或各種器材設備都需要經費。

十方啟能中心這次訂出120桌目標，盧秀燕指出，為協助募款活動圓滿達成，將以個人名義認購1桌，希望拋磚引玉、募好募滿，呼籲大家一同關心身障兒童，支持身障福利機構。

十方啟能中心主任游月菊指出，今年募款目標500萬元，除餐會1桌2萬元，也有多幅藝品畫作義賣，募得的經費將用於身障孩子復健與相關設備維修，感謝胡瓜長年以來的支持，除將親自擔任24日餐會主持人，更號召10多名藝人參與，吸引更多善心人士共襄盛舉，目前餐會已募得108桌，將朝120桌目標邁進。（編輯：黃世雅）1080809

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報