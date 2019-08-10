三代同堂漫步中山林 美好回憶永留存

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門國家公園管理處舉辦的「三代同堂漫步中山林」活動今天登場，60個家庭三代共約300人一同出遊，共享金門自然美景，同時也創造人家人美好的回憶。

這是金門國家公二度舉辦三代同堂健走，不少家庭連續2年參與。金沙鎮山西村的莊小姐帶著爸爸、公婆、妹妹和家中小朋友16人浩浩蕩蕩前來，是這次健走中「最龐大的家族」。莊小姐說，喜歡孩子到戶外遊憩，覺得國家公園舉辦這項活動很有意義。

健走人潮中，最引人矚目的是93歲的許金印爺爺。他不但出發前用力跳熱身操，一路上也緊緊牽著82歲的老伴漫步。他說，牽手視力不好，帶她出來走走。由於兩人年事已高，國家公園特派專人全程跟著他們。看著他們緊緊相伴的身影，羨煞眾人。

張小妹妹因為穿了不合腳的鞋子腳痛，阿公心疼地抱著她走。管理處志工看了笑說「羞羞臉」，阿公為孫女緩頰說，「她腳痛不能走，怎麼辦」？看到一個小男孩坐在滑板上「走」，阿公問說，「可以借我們嗎」？

住在金城的沈小姐輸人不輸陣，帶著爸媽、婆婆、阿姨和晚輩共3個家庭15人一起親近大自然。她說，婆婆膝蓋不好，不愛出門，趁著這個機會帶她出門透透氣。她的爸媽去年參加過，覺得很不錯，這次再次欣然與會。

管理處長曾偉宏表示，阿公阿嬤、爸爸媽媽和小朋友平常聚在一起不容易，活動最重要就是留下全家人的共同的回憶。也因此在經國先生紀念館設置拍貼機供大家合影留念，得一家十幾口全部入鏡，頗費周章，好在有志工引導站位和如何擺姿勢。看到合照大家都開心極了。

漫步中山林全程3.2公里，沿途設有3個補給站和集點處。金管處為完賽的三代家庭，每人發送限量太陽鳥餐墊和餐盒，大家皆大歡喜。完成挑戰後，小朋友還嚷著爸媽爺奶吃冰，犒賞一下。(編輯:孫承武)1080810

金門國家公園管理處「三代同堂漫步中山林」活動10日登場，蔣經國先生紀念館特別設置拍貼機，住在金城的沈家十多人共同合影，留下美麗回憶。中央社記者黃慧敏攝 108年8月10日

金門國家公園管理處「三代同堂漫步中山林」活動10日登場，蔣經國先生紀念館特別設置拍貼機供民眾合影，參與家庭擺出各種姿勢，留下美麗回憶。中央社記者黃慧敏攝 108年8月10日