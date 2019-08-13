雨炸台中網友臉書酸盧秀燕 市府駁不實資訊

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市連續兩天降雨不斷，造成多處積水，不少網友在台中市長盧秀燕臉書上表達不滿，還貼上淹水照片，台中市新聞局長吳皇昇今天表示，這些都是不實資訊，呼籲不要見獵心喜。

台中市這兩天持續降雨，水利局指上午7時大肚區時雨量已42.5mm，受影響區域為市區、屯區、海線，最大時雨量35至55mm，持續時間1至2小時。預計雨勢將由沿海漸往內陸移動，市府將嚴密注意氣象及水情狀況。

台中市昨天清晨開始的降雨造成南屯溪水暴漲，盧秀燕昨天近中午時前往現場勘災，不少網友在盧秀燕臉書打臉批評作秀，還有網友貼上淹水照片，更指稱「海線正在泛舟」。

吳皇昇回應，「市長第一時間巡視應變勘災，被某些網友罵，第一時間提供資訊也被某些網友罵」，還傳送幾個月前的照片說是今天的狀態，市府一直體會民眾的心情，各局處都在積極應變處理，區公所更是全天候待命，為的就是給民眾上班上課可以有基本的安全。

吳皇昇強調，研考會統計，民眾通報路燈故障、號誌故障、落石、淹水、積水、坑洞、路樹倒塌等共62件，海線地區雨雖稍大，但沒有重大災情，更無所謂泛舟情況，呼籲不要以訛傳訛，造成媒體誤解、民眾恐慌，嚴重傷害台中市在第一線辛苦應變的執勤人員，這種散布謠言方式，不但其心可議，更令人不齒。

市府指出，水利局應變小組持續開設，各抽水站人員均進駐待命中，提醒民眾防範低窪地區積淹水，並注意道路交通安全，另外，全市各區公所皆處於應變狀態，保持災情即時處理及通報。（編輯：翁翠萍）1080813