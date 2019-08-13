王惠美首次率團訪林明溱 交流觀光教育政策

彰化縣長王惠美（左）13日率縣府團隊訪問南投縣政府，交流觀光、教育、消防及公共安全政策，由南投縣長林明溱（右）接待，並互贈禮物。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年8月13日

（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）彰化縣長王惠美今天率行政團隊到南投縣政府學習及交流觀光、教育、消防及公共安全政策，盼有更多政策啟發與創新思維，這也是歷任彰化縣長首次以「業務交流」名義訪問南投。

「遠見雜誌」5月公布今年縣市長施政滿意度調查結果，南投縣長林明溱獲評選為「五星首長」，施政成果耀眼，因此，王惠美今天率縣府各局處到南投縣交流觀光、教育、公共安全與消防等業務並聽取簡報，盼建立良好雙向溝通，以增加跨區域合作機會。

王惠美率副縣長洪榮章等縣府團隊來訪，南投縣長林明溱、副縣長陳正昇、縣府祕書長洪瑞智接待，王惠美與林明溱簡短致詞、互贈禮物、接受媒體訪問後，兩人隨即前往縣長室，留下雙方局處首長聽取簡報。

林明溱說，歡迎王惠美率團來訪，相信對雙方發展觀光、教育、公共安全與消防等有很大助益，尤其台中市、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市也是國民黨執政，盼比照此模式多交流，也期許「2020年新的總統」能擴大台中國際機場功能，成為中部進出門戶。

王惠美說，彰化與南投雖相隔八卦山脈，但兩地是生命共同體，也與中部其他縣市共同加入及簽署中台灣區域治理合作宣言，針對空污環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷擴大合作，今天再來南投交流業務，盼團隊取經後能有更多政策啟發與創新思維。

簡報介紹南投縣府施政亮點，包括開辦「縣民時間」讓林明溱直接面對縣民、打造觀光建設如即將完工的清境高空觀景步道第二期、合歡山國際暗空公園、南投燈會、南投世界茶業博覽會、日月潭萬人泳渡，及縣庫減債成效顯著、教育結合民間資源等內容。（編輯：林沂鋒）1080813