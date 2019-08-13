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寫著多桑請保重伴出征 日章旗流落70年將回台

最新更新：2019/08/13 18:28

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）日治時期由台灣原住民組成的高砂義勇隊被送往南洋參戰，曾伴隨士兵出征、寫有「多桑，請保重」的日章旗（日本國旗），經過日美台協尋，相隔70多年，預計9月回台與家人重逢。

位在美國俄勒岡州的組織盂蘭盆社（OBON SOCIETY），由一對美日聯姻夫妻創立，協助歸還日軍遺物給家屬。這面寫著「深山金夫」的日章旗，是一名參與當年戰爭的美軍從戰場帶回美國，並由孫子代為捐贈給協會，根據旗面上的訊息，認定為台灣人所有，便委託4年前曾協尋另面日章旗主人的王宗楠幫忙找遺族。

王宗楠與日籍友人永山英樹根據旗面上訊息，推測出主人是住在秀林鄉富世村的太魯閣族人。王宗楠接受中央社記者訪問表示，當時按照慣例，出征前會由親人在日章旗上寫下祝福的話，看到這面旗上有段兒女的筆跡寫著「多桑，請保重」，讓他們熱淚盈眶。

王宗楠與永山英樹協力對比片假名、地名及日治時期的地址，並透過網路、電話尋人，最後他帶著照片，在花蓮富世村逐家詢問，花了2個月時間，終於找到旗子主人的許姓女兒，今年已高齡86歲。

王宗楠說，家屬看到這面日章旗的反應很錯愕，甚至不願相信，許奶奶回憶，那年父親出征時，她才8歲，連給父親的那段話是誰寫的也不記得了，只知道3年後父親戰死新幾內亞，家人間很少再提及這段歷史。

許奶奶說，她父親戰死後，日本政府曾象徵性的為烈士們舉辦祭典，同時將裝有骨灰和戰地沙土的罐子給遺族，家人簡單地為父親辦過葬禮；對突然出現的父親遺物感到訝異，考量自己年事已高，最後決定將這面旗子捐贈給高雄戰爭與和平紀念公園主題館。

王宗楠說，這面日章旗預計9月寄回台灣，會直接由盂蘭盆社代為捐贈給高雄戰爭與和平紀念公園主題館，這也是他協助歸回的第2面日章旗。（編輯：謝雅竹）1080813

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