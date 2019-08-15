表揚優秀校長 韓國瑜頒獎鞠躬致敬

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高雄市長韓國瑜今天出席高雄市108學年度校長聯席會議高國中校長場，頒獎表揚優秀校長時，特別向受獎校長鞠躬致敬，他期盼校長培養孩子國際移動能力，加強雙語教育。

這項聯席會在輔英科技大學舉行，韓國瑜連續第2天到場表揚優秀校長，校長聯席會議以「雙語數位齊推動、多元學力俱提升」為會議主軸，韓國瑜嘉勉校長們用心辦學，並期勉校方教學能緊扣未來社會趨勢與需求，引導學生培養多元跨域能力，讓高雄市成為創意人才的育才基地。

韓國瑜致詞說，台灣資源缺乏，最寶貴的是只有人才，有賴校園讓孩子們接軌國際，開創更好的前途。

韓國瑜表示，目前高雄市推動教育的精神是努力做好教育、關懷弱勢，培養每個孩子都有解決問題的能力，關懷更多弱勢家庭孩子。

韓國瑜隨後順道參訪輔英科大高齡全程照顧人才培育中心，同時當場體驗各種長照輔具，對中心設備、輔具的先進大表驚訝，他說，沒想到長照輔具已發展的如此完善、便利，鼓勵輔英科大希望繼續推展，培育更多長照人才服務更多長輩。（編輯：陳清芳）1080815

高雄市108學年度校長聯席會議高國中校長場15日在輔英科技大學舉行，高雄市長韓國瑜（前左）頒獎表揚優秀校長。中央社記者程啟峰高雄攝 108年8月15日