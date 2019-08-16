中秋博狀元餅啟動 外國人體驗擲骰子

邁入14年的金門中秋博狀元餅活動16日啟動，在金門縣政府觀光處長丁健剛（左）敲鑼下，副縣長黃怡凱（右6）、各鄉鎮長等人表開心擲骰子，盼博出整年好運。中央社記者黃慧敏攝 108年8月16日

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）邁入14年的金門中秋博狀元餅活動今天啟動，美國國會助理搶先體驗，直呼太有趣；今年活動最大亮點是遊客持當天來金機票，在北中南和澎湖機場就可體驗，異地也能享受博餅趣。

中秋博狀元博餅活動啟動儀式上午在總兵署登場，在金門縣政府觀光處處長丁健剛敲鑼下，副縣長黃怡凱和5鄉鎮長、航空旅宿業者代表共同擲骰子，熱鬧揭開活動序幕。

中秋博餅起源於廈門，相傳是鄭成功屯兵廈門時為解士兵的中秋相思之情、激勵鼓舞士氣而由部將洪旭發明。金門中秋博餅在2011年由文活部公告登錄為無形文化資產的民俗節慶活動，2012年更入選交通部觀光局「台灣觀光年曆」，是觀光局重點宣傳的國際行銷活動。

金門中秋博餅活動從31日到9月15日舉辦，黃怡凱宣布，今年最大的亮點是遊客持當天來金機票，在台北松山機場、台中國際機場、高雄國際機場、嘉義航空站、台南航空站和澎湖馬公機場，就可以博餅一次，搶先在異地就能體驗樂趣。

啟動儀式上，特別的是，來訪的美國國會助理訪問團在現場體驗博餅，直呼很新奇有趣，就是天氣熱了一點。11位來賓玩了3輪，結果由外交部駐美代表處國會組隨行秘書吳宗翰以「5個6，1個紅4」的暫具狀元身分勝出。雖然外賓未能博得狀元，但抱得金門特產滿載而歸也很開心。

縣府觀光處表示，今年中秋博餅以「金好」為主題，推出六大金好，要讓大家博得好運一整年。另外，為了讓來金旅客和在地鄉親了解博餅由來，活動期間每晚7時在總兵署演出博餅小劇場，看完小劇場，遊客可參與著古裝、博餅等體驗。

壓軸的鄉鎮博餅賽31日在5鄉鎮同時展開，觀光處預估全縣當天將超過5000鄉親與遊客共襄盛舉。此外，金門全島近70家的博餅特約商店參與博餅活動，遊客消費滿額後，可再享博餅。（編輯：黃世雅）1080816

金門中秋博狀元餅活動啟動儀式16日在總兵署登場，來訪的美國國會助理訪問團搶得先機，在現場體驗，直呼很新奇，就是天氣熱了一點。中央社記者黃慧敏攝 108年8月16日

金門中秋博狀元餅活動啟動儀式16日在總兵署登場，來訪的美國國會助理訪問團搶得先機，在現場體驗，直呼很新奇有趣。中央社記者黃慧敏攝 108年8月16日