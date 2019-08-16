台藝大周邊變文青 景觀步道全區開放

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市板橋台灣藝術大學周邊改造工程完工，17日起開放人行步道，提供周邊住戶與學生走在大觀路不再與車爭道，大幅改善車行地下道周邊人行空間不足問題，並可享受學校綠蔭。

新北市府城鄉發展局長黃一平今天表示，推動板橋地區都市環境再造，啟動台灣藝術大學周邊改造工程案，提供周邊學生更友善的人行空間。

板橋台藝大周邊空間改造範圍，從台藝大校門至南雅西路口，沿線全長約1公里，周邊為板橋重要學區，原路段人行道不足且遭許多公共設施阻隔，學生上下學必須行走道路上，不友善的環境險象環生。

市府與台藝大、大觀路郵局、板橋區公所及城鄉發展局合作，不但推倒圍牆並退縮校園空間，提供市民作街角廣場、人行空間。

城鄉局說，部分路段受限道路寬度及鄰房限制，無法施作人行道，也採用標線型人行道予以改善，可提供最深可達6至8公尺的開放空間。走在大觀路上不再與車爭道。

城鄉局表示，工程自去年11月動工，已於8月陸續驗收成果，17日起開放全區人行步道，透過校園退縮、拆除圍牆及違章建築，提供民眾充滿生機又安全的景觀步道，藉校園綠蔭、巷弄空間，吸引民眾前往台藝大周邊活動。（編輯：李錫璋）1080816