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新北推限量文創環保兩用袋 丟垃圾變有趣

最新更新：2019/08/26 16:36
新北市政府與國立台灣藝術大學合作，首次將「文創垃圾話」印製於兼具購物袋及垃圾袋功能的限量版環保兩用袋上，9月起將陸續在全市4大連鎖超商上市。中為新北市長侯友宜。中央社記者王鴻國攝　108年8月26日
新北市政府與國立台灣藝術大學合作，首次將「文創垃圾話」印製於兼具購物袋及垃圾袋功能的限量版環保兩用袋上，9月起將陸續在全市4大連鎖超商上市。中為新北市長侯友宜。中央社記者王鴻國攝　108年8月26日

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市政府與國立台灣藝術大學合作，首次將「文創垃圾話」印製於兼具購物袋及垃圾袋功能的限量版環保兩用袋上，讓丟垃圾的平凡閒事也能變得更有趣。

這場文創環保兩用袋公開記者會由市長侯友宜和台藝大老師李尉郎等師生共同主持，將「垃圾話」印製在民眾每天會使用的專用垃圾袋上，希望讓倒垃圾這件事不再無聊，鄰居間也能藉此談天、聯繫感情。

李尉郎表示，感謝市府給設計與原創帶來力量，讓學生的創意能夠落實在生活中。希望這次「垃圾話」的創意能為市民的日常帶來趣味。

侯友宜看著袋上印有「你是我的愛麗絲」及「丟垃圾 不要丟我」等字樣，不禁微笑說比較貼近自己的生活，馬上聯想到家裡的狗寶貝，也提醒民眾出門丟垃圾千萬別丟了家裡的毛寶貝們。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，其實倒垃圾是一種人跟人之間，從陌生當中建立感情的好地方，透過同學創意讓倒垃圾也成一種新的美學及一些感情抒發的方式，也讓生活更有趣味性。

由於新北市新的兩用袋採白色設計，媒體詢問是否因之前台北市長柯文哲曾說「垃圾不分藍綠」。侯友宜表示，白色是限量版，每一個人看一件事情，只要是美的，看起來就是美，如果用另外一個思維看，就會變得不一樣。

新北市環保局表示，配合新北市人口突破400萬人紀念，限量生產400萬個環保兩用袋，分別有「幹話篇」「公益篇」及「搭訕篇」等3系列，將於今年9月起陸續在全市4大連鎖超商上市。（編輯：方沛清）1080826

新北市政府與國立台灣藝術大學合作，首次將「文創垃圾話」印製於兼具購物袋及垃圾袋功能的限量版環保兩用袋上，市長侯友宜表示，透過同學創意讓倒垃圾也成一種新的美學及一些感情抒發的方式，也讓生活更有趣味性。中央社記者王鴻國攝　108年8月26日
新北市政府與國立台灣藝術大學合作，首次將「文創垃圾話」印製於兼具購物袋及垃圾袋功能的限量版環保兩用袋上，市長侯友宜表示，透過同學創意讓倒垃圾也成一種新的美學及一些感情抒發的方式，也讓生活更有趣味性。中央社記者王鴻國攝　108年8月26日
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