蘇治芬批綠能生變 雲縣府：尚無開發許可

（中央社記者葉子綱雲林縣27日電）前雲林縣長蘇治芬質疑雲林縣政府改變綠能專區，失去前瞻補助新台幣19億元，雲林縣政府今天回應，尚無綠能開發許可，未來產業園區會與工業局及民意研商，補助經費並未浪費。

前雲林縣長、民主進步黨籍立法委員蘇治芬日前在臉書貼文，質疑雲林縣長張麗善中斷台西綠能專區開發改為產業園區，影響投資的日商，有損台灣的國際投資聲譽，並指日商三井住友集團將解散及丟掉中央前瞻計畫補助19億元。

經濟部投審會4月核准日商三井住友建設株式會社及日商京瓷株式會社，申請合計新台幣8億6440萬元投資國內事業台西電業，從事電力供應業，另據經濟部商業司官網4月至7月公司登記資料，三井住友或台西電業並未列入解散登記清冊。

對於蘇治芬的質疑，雲林縣府新聞處長周柏吟說，台西綠能專區在前縣長李進勇任內推動僅花費5000萬元完成規劃、設計及民調等，尚未取得開發許可，就不會招商，何來外商投資失利，投資意向書內容為何、中央審查是否符合規定等，也令人質疑。

周柏吟指規劃、設計和民調等作業花費5000萬元算是合理支出，第一期核定基礎開發計畫原預估時程是明年底，但綠能專區計畫經雲林縣政府請專家學者評估，952名地主僅1/3同意，若執意推動將變成碎片、穿孔式開發，不利國家綠能政策並損及地主權益。

對於台西產業園區，周柏吟說，縣長張麗善希望與經濟部工業局和地方民意共同研討未來發展，期盼產業進駐、廠房屋頂裝置太陽光電設備等多贏下推進，中央前瞻計畫補助款19億元僅花費5000萬元前置規劃，經費還在，沒有浪費。（編輯：翁翠萍）1080827