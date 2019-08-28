里長表揚大會 韓國瑜釋利多提里長有薪

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄市長韓國瑜今天在里長表揚大會肯定里長辛苦付出，不捨里長無給職，提議用村里人數思考解決里長無薪的問題，讓里長有責任義務也有待遇。民政局長曹桓榮盼修法全國一致性。

「高雄市108年特優暨資深里長表揚大會」今天在大寮區「享溫馨」會館舉行，表揚特優里長80人、資深里長89人。韓國瑜致詞時肯定里長對地方的服務貢獻和辛苦，但是有不少里的人口數動輒數萬，服務項目的有別於一個里幾百人的複雜度。

他說，里長無薪，還將家當做里辦公室，太太也要協助服務，希望透過修法針對村里長考量支給，可以用「村里的人口數」做為給薪的思考依據，讓里長有責任、有義務也有待遇。

民政局長曹桓榮指出，目前里長每個月有新台幣4萬5000元的事務費，是依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」支給，用於文具和郵電及水電費等。對於里長給薪的提議，曹桓榮希望全國有一致性。高雄市目前有891名里長。

今天頒獎時，上月因719水患跟韓國瑜槓上的民進黨籍正興里長沈秀玲接受頒獎時，突然拉開夾克，秀出「苦民所苦？睡到中午」紙牌，要韓「趕快辭職去選總統」。韓則微笑以對。

隨後上台的前金區三川里長莊晉勳則拿出罷免連署書給韓，韓國瑜沒有接受，由長桓榮代為收下。莊晉勳表示，韓國瑜曾說「做得不好會罷免自己」，站在基層他覺得韓做得不好，因此今天送來罷免連署書。莊晉勳「響應Wecare高雄」罷韓30行動，並提供里辦公室做為連署點。

韓國瑜會後接受聯訪表示，本來民主社會就是大家可以表述自己的政治意見，當市長以來的政治氛圍都非常自由、非常的民主，兩位里長有不同的意見，都完全尊重；如果能將頒獎和里長意見陳述分開會比較好。（編輯：孫承武）1080828