大社工業區降編案 環團要求政府履行承諾

（中央社記者陳朝福高雄28日電）高雄市都委會已通過大社工業區降編為乙種工業區決議，內政部營建署都委會也將現勘，地球公民基金會等環保團體今天在大社工業區旁民宅頂樓舉行記者會，要求政府履行承諾。

營建署都委會預定30日到大社工業區現勘，地球公民基金會、大社環境守護聯盟提前召開「石化災民已受夠，政府應履行承諾降乙編！」記者會，並商借當地民宅頂樓舉行，便於從高處了解居民身處的環境。

地球公民基金會副執行長王敏玲說，希望營建署都委會30日現勘地點應深入民宅，才能了解真貌。大社地區附近的水管路地底仍有運送石化管線，而上方有高鐵軌道，一旦管線出意外將波及民眾身家性命安全。

大社環境守護聯盟召集人吳忠穎也表示，聯盟曾進行異味調查，受訪的217人約30%表示每天聞到異味，50%每週聞到異味，希望放居民一條生路。呼籲政府應履行承諾將大社工業區降編為乙種工業區。

當地居民表示，前經濟部長江丙坤曾於20多年前簽署公文同意大社工業區遷廠，原高雄縣政府都市計畫委員會也核准大社工業區於2018年降編為「乙種工業區」，高雄市政府都市計畫委員會於今年3月通過大社工業區降編乙種工業區，後續全案提報內政部審議，政府要落實。

大社工業區於1975年開發完成，為特種工業區，地球公民基金會等環團因不僅造成當地嚴重污染，還不斷爆發工安意外，協助居民爭取降編遷廠，但廠商不同意也陳情；高雄市都委會今年3月通過大社工業區降編為乙種工業區的決議，營建署都委會將於8月30日現勘。（編輯：黃世雅）1080828