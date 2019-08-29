視察林口市場工程 侯友宜：創經濟與環境雙贏

新北市長侯友宜（前右3）29日視察林口市場新建工程進度，他表示，林口市場完工後，不但有現代化的市場，還有公共托育、圖書館、活動中心，可以帶動市民有新的生活環境。（新北市市場處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年8月29日

（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市長侯友宜今天視察林口市場工地，這是結合地景元素打造的現代化智慧市場，目前建設進度超前，侯友宜有信心可望在明年3月準時完工，讓經濟發展與居家環境創造雙贏。

侯友宜表示，林口市場完工後，屆時不但有現代化的市場，還有公共托育、圖書館、活動中心，可以帶動市民在市場有新的不同生活環境。

侯友宜表示，整個環境的改造過程要考慮周遭還有很多商家，如何一起共創雙贏；如何讓街道整體周邊創造更多的經濟利潤。

他表示，也責成林口區公所、市府經濟發展局與居民溝通，盼望帶動周遭好環境及更多元的生活方式。

新北市政府市場處表示，原林口市場於民國65年啟用，動線設計與老舊設施已經不符合需求，去年起新建林口市場，使用LED照明燈具、低輻射玻璃窗戶。

除變頻空調系統，並設置肉品集中低溫共同處理，未來生鮮類全面導入冷藏展示設備，以保持低溫環境供應鏈。

侯友宜表示，市場是城市最基本的活動中心，今年到瑞典斯德哥爾摩市場參訪，盼擷取別人的優點，除市場結合美學設計值得參考，保存既有文化也值得效仿。

市場處表示，林口市場外觀以現代化風格，結合原址老茄冬樹打造老樹庭園，保留在地特色。林口市場獲得108年度「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類公共建設類組卓越獎。

工務局表示，今天視察的林口工一重劃案與林口市場2項工程，與民眾息息相關。尤其，林口工一重劃案擁有機場捷運系統、桃園國際航空城的區位優勢，是未來新北科技產業重心。

工務局說，林口工一重劃區開發位置東以文化北路2段為界，南鄰新北市特殊教育學校，西以保護區及綠地用地為界，北以保護區為界，預計民國111年元月完成重劃後，可充分提供產業用地需求，增加新莊、五股、泰山地區就業契機。（編輯：李錫璋）1080829