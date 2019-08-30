全台最後一場普渡 台東順天宮提醒好兄弟上路

台東順天宮蘇府王爺每年都會在農曆8月1日舉辦普渡，這也是全台唯一一場在鬼門關後的普渡，提醒留戀人間的「好兄弟」們，吃完這餐就該收心回家。中央社記者盧太城台東攝 108年8月30日

（中央社記者盧太城台東縣30日電）農曆7月結束，鬼門關閉；不過，尚有留戀人間的「好兄弟」。台東順天宮今天舉辦普渡，希望「好兄弟」吃完這餐能收心回家，這也全台最後一場普渡。

「好兄弟，好好吃完這餐，回家吧」，楊姓阿嬤口中唸唸有詞，希望留戀人間的「好兄弟」，快快回家。台東順天宮蘇府王爺，每年在農曆8月1日普渡，這也是全國唯一在鬼門關後的普渡。

民間農曆7月1日鬼門開，不管是十惡不赦的惡鬼，或是可憐鬼、餓死鬼，7月1日開始都有一個月的假期，可以離開陰間，就像小朋友的「放暑假」般快樂。

他們成為人間的「好兄弟」，可以自由遊走在人間，行動充分自由，暫時停止皮肉之苦。民間會在農曆7月1日至29日間擇一日普渡，準備豐盛的佳餚款待，29日過後鬼門關閉，「好兄弟」就必須回到地府。

不過，有些「好兄弟」鬼門關後尚會留在人間，因此順天宮在8月1日為他們在準備最後豐盛的一餐，提醒他們該上路。

順天宮主委楊卿勇說，有些「好兄弟」走得慢，趕不上鬼門關，還有一些則是在外面遊蕩，不想回去。蘇府王爺今天全部請他們過來，讓他們再享受最後一餐，同時告訴他們快回去地府。

吳姓法師說，「好兄弟」收假後回到地府，就必須恢復不自由的生活，該下地獄接受酷刑的就必須受刑，因此有些好兄弟留戀人間不想回去，就變成「孤魂野鬼」，就像人間的逃兵一樣，將來被抓回去會受到處罰，影響到投胎日期。（編輯：林沂鋒）1080830