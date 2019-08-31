更多編輯台推薦新聞：
圖輯／香港831反送中 警反對遊行照走

圖輯／香港831反送中 警反對遊行照走

黃之鋒被捕馬國網友叫好 學者：中共洗腦異己是罪人
國際

黃之鋒被捕馬國網友叫好 學者：中共洗腦異己是罪人

台灣研發 恙蟲病快速檢驗試劑可運用於全球
生活

台灣研發 恙蟲病快速檢驗試劑可運用於全球

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

日月潭游泳錦標賽 卓承齊奪冠拿下五連霸

最新更新：2019/08/31 17:48

（中央社記者吳哲豪南投31日電）日月潭公開水域游泳錦標賽暨泳渡挑戰組今天登場，競爭激烈的3公里競賽組有40名選手參賽，男子組由卓承齊拔頭籌，成功拿下五連霸，女子組冠軍則為謝宜臻，各獲得獎金1萬元。

第五屆日月潭公開水域游泳錦標賽暨泳渡挑戰組今天登場，南投縣副縣長陳正昇、日月潭國家風景區管理處長洪維新以及中華民國游泳協會理事長曾正宗等人為比賽鳴槍，宣布比賽正式展開。

陳正昇今天致詞時說，游泳運動參與的人口逐年增加，參加公開水域比賽的選手也越來越多，這次比賽也會依照成績選出國手，希望透過泳協的培訓，提升選手能力，為台灣爭光，也提高南投在國際間的能見度。

曾正宗則指出，世界各國都非常重視公開水域競賽，在縣府積極爭取下，日月潭已經獲得國際泳總認可，接下來4年，泳總都會在日月潭辦理FINA世界馬拉松游泳比賽。

南投縣政府表示，比賽分為競賽組和挑戰組，除了競賽組的40名選手外，挑戰組也有1800人參加，而比賽除了台灣選手之外，也有來自智利、日本、捷克等15個國家181名選手來到日月潭，以泳會友。（編輯：謝雅竹）1080831

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報