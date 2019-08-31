日月潭游泳錦標賽 卓承齊奪冠拿下五連霸

（中央社記者吳哲豪南投31日電）日月潭公開水域游泳錦標賽暨泳渡挑戰組今天登場，競爭激烈的3公里競賽組有40名選手參賽，男子組由卓承齊拔頭籌，成功拿下五連霸，女子組冠軍則為謝宜臻，各獲得獎金1萬元。

第五屆日月潭公開水域游泳錦標賽暨泳渡挑戰組今天登場，南投縣副縣長陳正昇、日月潭國家風景區管理處長洪維新以及中華民國游泳協會理事長曾正宗等人為比賽鳴槍，宣布比賽正式展開。

陳正昇今天致詞時說，游泳運動參與的人口逐年增加，參加公開水域比賽的選手也越來越多，這次比賽也會依照成績選出國手，希望透過泳協的培訓，提升選手能力，為台灣爭光，也提高南投在國際間的能見度。

曾正宗則指出，世界各國都非常重視公開水域競賽，在縣府積極爭取下，日月潭已經獲得國際泳總認可，接下來4年，泳總都會在日月潭辦理FINA世界馬拉松游泳比賽。

南投縣政府表示，比賽分為競賽組和挑戰組，除了競賽組的40名選手外，挑戰組也有1800人參加，而比賽除了台灣選手之外，也有來自智利、日本、捷克等15個國家181名選手來到日月潭，以泳會友。（編輯：謝雅竹）1080831