台中綠美圖9/16開工 預計2020完工啟用

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中綠美圖2013年在台、日建築師事務所跨國合作下得標，工程招標過程遇上原物料成本上漲，3次流標，中市府重新檢討後，6月13日決標，9月16日開工，預計2020年完工啟用。

台中市建設局今天表示，「台中綠美圖」為美術館、圖書館合一的雙館共購建築，自前市長胡志強任內推動，2013年舉辦國際競圖，共有225件作品參加評選，由日本SANAA建築師事務所與台灣劉培森建築師事務所跨國合作，設計以「輕、飄、流動」為特色的建築獲得優勝。

建設局指出，台中綠美圖在工程招標過程，適逢營建市場原物料、鋼價及工資等成本上漲，加上SANAA建築設計事務所在設計上運用鋁擴張網、挑高玻璃帷幕，以及在建築地上層及地下層間設計隔震結構系統等複雜、特殊技術，3次流標。

為讓工程順利推動，建設局及專管設計單位把部分特殊材質改為通用材質，重新檢討招標文件，期望兼顧成本與品質，建設局長陳大田也親自拜訪各個廠商廣徵業界意見，召開多次工程說明會，今年6月13日完成決標。

陳大田表示，朝公共工程金安獎、金質獎及市府金安心獎邁進，達成2022年完工啟用的承諾。（編輯：林沂鋒）1080901