台南新營某廟宇高掛五星旗 市府：疑似違建

立法委員王定宇在臉書發文指出，台南市新營區出現一座高掛中國五星旗的廟宇「天后宮」。（圖取自facebook.com/wdy19690305）

（中央社記者張榮祥台南3日電）立法委員王定宇昨天透過臉書揭露，台南市新營區出現一座高掛中國五星旗的廟宇「天后宮」。台南市工務局派人勘查後，初步認定疑似違建，6日將會勘釐清，依法處理。

王定宇在臉書（facebook）中指出，絕大多數的宗教信仰都是良善且真實慈悲的，但這間在台南掛著「共產黨」名義的「廟」，難道不知道「共產黨」是無神論者，而且中共現在如火如荼在拆廟毀神像，這間掛著五星旗的「廟」是在為「共產黨」服務？還是為神明存在？

新營區當地人士表示，這座高掛五星旗的廟宇，是間鐵皮屋，同時也是「台灣人民共產黨」的中央黨部，自稱是總理的林姓男子目前人在中國。廟宇看板則有「天后宮」、「台灣人民共產黨」、「兩岸一家過好日子」的字樣。

台南市政府工務局今天下午發布新聞稿指出，工務局已派員前往了解，發現這座建築疑似違建，且違反農業、宗教相關法令規定。

工務局人員表示，這座建築位於一般農業區養殖用地上，現況是鋪設水泥地及增建建築物，建築物疑未請領建築執照。工務局將邀集民政局、地政局、農業局、新營區公所現勘，確認違規事實後，依法處理。（編輯：戴光育）1080903